Kontrola kranjskih policistov: ni bil Belgijec, ampak Jordanec

Policisti postaje za izravnale ukrepe Kranj so 3. avgusta okoli 11.30, med opravljanjem izravnalnih ukrepov, kontrolirali 34-letnega potnika na avtobusu, ki je bil namenjen v tranzitu proti Avstriji.

»Policistom se je pri kontroli izkazal z osebno izkaznico Belgije, za katero se je v postopku ugotovilo, da je ponarejena. Prav tako je imel ponarejena še belgijski potni list in vozniško dovoljenje. V nadaljevanju se je ugotovilo, da gre za državljana Jordanije. Policisti so moškemu odvzeli prostost za čas zbiranja obvestil in ga naslednji dan s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici pristojnega sodišča, ki je zanj odredila pripor,« sporočajo s PU Kranj.

34-letni je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja ponarejanja listin, za kar je zagrožena kazen zapora do treh let.