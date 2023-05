Konopljo in opremo morajo znanemu borcu za legalizacijo vrniti

Jaka Bitenc, znani borec za legalizacijo konoplje, ki z njenimi derivati pomaga sebi in številnim drugim pri premagovanju zdravstvenih težav, se mora znova spopadati z birokratskimi mlini naše države. Potem ko je bil pravnomočno oproščen vseh očitkov zaradi gojenja konoplje, je višje sodišče izdalo tudi sklep, da mu morajo vrniti vse, kar so mu zasegli v treh hišnih preiskavah, in sicer avgusta 2017 in oktobra 2020, torej prepovedano drogo konopljo, produkte iz konoplje ter predmete, naprave in pripomočke, namenjene za proizvodnjo konoplje in njenih produktov. In tu se je znova zalomilo.

Vse polomljeno in uničeno

Pred mesecem dni je dobil nazaj opremo. »Mojo opremo so dvakrat prestavljali, zato je bilo vse uničeno, polomljeno. Skladiščili so jo v Straži v skladišču, kjer imajo parkirane zasežene avtomobile, in glede na stanje, v katerem je bila moja oprema, bi rekel, da niso računali, da jo bodo morali kdaj vrniti. Prostori, kjer shranjujejo zasežene predmete, so neprimerni in dejansko pomenijo uničenje za stvari, ki jih odložijo tam. Prav tako tam sploh ni bilo vsega, kar so mi zasegli. Opravka imam z organiziranim kriminalom,« je kritičen Bitenc in hkrati razočaran, koliko poti je moral narediti oziroma koliko številk zavrteti, pa elektronskih sporočil napisati, da bi prišel do tistega, kar mu morajo vrniti.

Jaka Bitenc je bil sprva obsojen na pogojno kazen, potem pa pravnomočno oproščen. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanja, kdaj bo torej Bitenc dobil vrnjeno to, kar bi mu morali izročiti nazaj po sklepu višjega sodišča, a odgovora zaradi dejstva, da gre za konkretno osebo, nismo dobili. Smo pa po naših zanesljivih informacijah izvedeli, da so na policiji sklep pritožbenega sodišča dobili prejšnji teden in naj bi zaseženo kmalu vrnili.

»Ves čas sem govoril, da so moje stvari zasegli nezakonito. Zdaj poti ne končujem v Sloveniji, ampak v Strasbourgu, kjer bo korporacija Slovenija plačala odškodnino meni ter moji družini. V življenju pomagam in učim, ne izvajam pa kriminala, kot ga dela kriminal, ki nam vlada,« je razočaran Bitenc.

Tri hišne preiskave

Naj spomnimo. Z zakonom je prišel navzkriž poleti 2017, ko so policisti pri njegovem vikendu v bližini Uršnih sel na Dolenjskem zasegli 221 rastlin konoplje, za gojenje namreč ni imel dovoljenja pristojnega ministrstva, zato so mu jo poželi. Prav tako so mu vse, kar se je nanašalo na gojenje konoplje, zasegli na začetku leta 2020 med dvema hišnima preiskavama, poleg konoplje še več sto injekcijskih brizg s konopljino smolo, konopljin jantar ali hašiševo olje.

Takole je bila skladiščena oprema, ki je zdaj neuporabna. FOTO: Osebni arhiv

Bitenc je na sodišču ves čas poudarjal, da konoplje ni gojil zaradi droge, temveč da je iz nje izdeloval preparat za zmanjševanje bolečin pri kroničnih obolenjih, s konopljino smolo pa je zalagal številne, kot je povedal, jim jo je podaril oziroma so zanjo iz hvaležnosti dali kak prostovoljni prispevek. Zaradi tega je bil sprva obsojen na pogojno kazen, saj da je konopljo sadil in proizvajal derivate iz nje zaradi prodaje in zaslužka, potem pa je bil na višjem sodišču oproščen.

Po oprostilki spet pripor

Je pa zanimivo, da je Bitenc le nekaj dni po prejemu oprostilne sodbe znova pristal v priporu, kjer je bil skoraj dva meseca, in sicer zato, ker so Nemci zahtevali njegovo izročitev. Ko so ga na Bavarskem ustavili pri cestni kontroli, so pri njem našli konopljino olje, to naj bi nesel bolnikom v Nemčiji. V slabih dveh mesecih, kar je bil Bitenc v priporu, je njegov zagovornik, odvetnik Michael Rotter iz Ljubljane, na naše sodstvo naslovil številne pritožbe in vložil druga pravna sredstva, da je dokazal, da sta predaja Nemčiji in pripor zoper Bitenca nezakonita.

Bitenca bi morali nemškim organom pregona predati zaradi očitka o posesti droge, kar pa po naši zakonodaji ni kaznivo dejanje. Zato je bila predaja Nemčiji zavrnjena. Je pa vsa kalvarija, ki jo preživlja Bitenc, zadosten povod, da se je že odločil za odškodninsko tožbo proti državi.