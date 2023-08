Policisti odkrili konopljo, posadil jo je med paradižnike (FOTO)

Policisti PP Murska Sobota so v četrtek, 10. avgusta, na podlagi odredbe Okrajnega sodišča Ljutomer opravili hišno preiskavo na območju občine Beltinci in zasegli 13 sadik prepovedane konoplje (višine med 50 do 200 cm).

Sledi analiza in ustrezen ukrep zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Zanimivo pa je, da je konoplja lepo rasla med paradižnikom ...

Ostal je brez 13 rastlin prepovedane konoplje. FOTO: Pp Murska Sobota

