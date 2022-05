Konji v lastnih iztrebkih, nekaj poginulih (FOTO)

Policisti so minuli petek dopoldne posredovali na Velikem Ločniku v občini Velike Lašče, kjer naj bi večje število konj bivalo v nevzdržnih razmerah. »Malo pred 9. uro smo bili obveščeni o sumu neprimernega ravnanja z domačimi živalmi na območju občine Velike Lašče. Policisti so na kraju dogodka zaznali sume kaznivih dejanj s poglavja kaznivih dejan zoper okolje, prostor in naravne dobrine in nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh okoliščinah in ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo,« so poročali z ljubljanske policijske uprave. Posredovali so tudi pristojni inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Država nima svojih hlevov, kamor bi lahko odpeljala te živali in jih nastanila.

Predsednica Društva za zaščito konj in drugih živali Velenje, ki pokriva celotno državo, Natalija Nedeljko, nam je pojasnila, da naj bi tam našli več kot 40 konj v grozovitih razmerah, nekaj je bilo celo poginulih. Živali naj bi do trebuhov stale v iztrebkih in urinu. »Povedali so mi, da je stanje več kot katastrofalno. Kakšni ukrepi so bili izdani, še ne vem. Vem samo, da živali še niso bile odvzete, saj tako velikega števila takoj ne more nihče prevzeti. Država pa nima svojih hlevov, kamor bi te živali lahko urgentno, vsaj začasno, odpeljala in nastanila,« pravi Nedeljkova, ki že dolgo opozarja, da so neke vrste prehodni hlevi za odvzete rejne živali v Sloveniji nujno potrebni.

»Mi jih sicer lahko sprejmemo, vendar potrebujemo hitro pomoč pri popravilu in vzdrževanju pašnih ograj na dveh pašnikih, kamor lahko prestavimo svoje varovance in tako sprostimo 40 prostih mest. Ampak niti krme za toliko živali nimamo, v tej seneni krizi se je niti ne da dobiti,« pojasnjuje in dodaja, da je samo strošek krmljenja najmanj 3000 evrov mesečno. »Kje so še veterinarski stroški, strošek prevoza živali in drugo? To je tudi ogromen delovni zalogaj,« opozarja in se sprašuje, kje bo pristalo teh 40 konj: »Jih bodo odpeljali v klavnico, jih bodo primorani uspavati? Kaj se bo zgodilo z njimi?«

Nad mačke

Da človeška krutost ne pozna meja, kaže tudi primer iz Hramš v občini Žalec. Člani projekta Mačja hiša so namreč našli hudo poškodovanega prostoživečega mačka, ki je imel trup prestreljen s puščico za samostrel. »Muc je bil ob najdbi še živ, vendar je bil pozneje na lokalni veterini uspavan, saj mu ni bilo pomoči,« so sporočili.

Mačku ni bilo več pomoči. FOTO: Mačja Hiša

Neznanca so prijavili policiji. Če kdo ve, kdo bi bil lahko storilec, naj pokliče policijo.V šentiljski občini, na Sladkem Vrhu, pa so domačini v košu za smeti našli mačja mladiča. »Neverjetno, kako krut je lahko človek, da v plastični vrečki vrže v koš dve živi mucki. Res pokvarjenost brez primere,« je zapisal uporabnik facebooka, ki je delil fotografijo.