Konj je pritekel naravnost pred avto

Nenavadna nesreča se je zgodila včeraj ponoči, ob 0.48, v Svetem Boštjanu v občini Dravograd. Tam je namreč voznik osebnega vozila trčil v konja, ki je pritekel pred vozilo. Konj, ki je pobegnil z ograjenega pašnika, je na kraju trčenja poginil. Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Radlje in njihovi poklicni kolegi KGZ Ravne na Koroškem, da so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter vozilo odstranili s ceste.

Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Voznik je utrpel lažje poškodbe. »Poginulega konja je odpeljala veterinarsko-higienska služba, zoper skrbnika konja pa sledi hitri postopek,« je pojasnila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje.