Konec tedna v znamenju nesreč ranljivih

Praznični podaljšani konec tedna je na cestah minil predvsem v znamenju nesreč ranljivih udeležencev v prometu: motoristov in kolesarjev. V nedeljo nekaj pred 16. uro so policiste PU Novo mesto obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo motorista, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. »Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila na Mirni, ko je motorist zaradi vožnje preblizu desnemu robu izgubil oblast nad motorjem in padel. Motorist in potnica na motorju sta se v nesreči lažje poškodovala,« sporočajo.

Na cesti Žužemberk–Dvor je padel motorist. FOTO: PGD Žužemberk

V ponedeljek okoli 17. ure je na cesti med Dvorom in Žužemberkom 32-letni motorist zaradi nepravilnega prehitevanja v ovinku izgubil oblast in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 42-letni voznik. Motorist je padel in se lažje poškodoval. V ponedeljek nekaj po 8. uri je 42-letni voznik avta peljal proti Vrhovemu in v ovinku zapeljal levo ter trčil v 60-letnega motorista. Ta se je lažje poškodoval, voznik pa je imel v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola. Policisti preiskujejo kaznivo dejanje. V Zabukovju pri Raki je v nedeljo nekaj pred 19. uro 18-letni voznik osebnega avtomobila pri vključevanju na prednostno cesto spregledal 15-letnega kolesarja in trčil vanj. Ta je padel in se lažje poškodoval.

Zbili več kolesarjev

V ponedeljek dopoldan je na območju občine Ljutomer padla kolesarka in se hudo ranila. O še več nesrečah kolesarjev so poročali z ljubljanske policijske uprave. V ponedeljek nekaj po 15. uri je na Ulici bratov Učakar v Ljubljani voznica pri vključevanju v promet odvzela prednost kolesarju, ta se je ob trčenju lažje poškodoval. Ker je napihal 0,33 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, postopek vodijo zoper oba. Okoli 18. ure je na cesti med Vrhniko in Logatcem voznik zaradi prekratke bočne razdalje pri prehitevanju trčil v kolesarja, ta se je lažje poškodoval. Voznik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu zasegli avto. Hudo se je okoli 18. ure poškodoval kolesar na cesti med Vodicami in Zapogami pri uvozu na avtocesto. Voznica je pri zavijanju levo odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Hudo poškodovanega so odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti preiskujejo kaznivo dejanje.

Ob 17.23 je na cesti Kamnik–Stahovica pri velikem jezu voznik motorja zapeljal s ceste prek trave naravnost v Kamniško Bistrico. Tudi on je s hudimi poškodbami končal v UKC Ljubljana.

Na cesti Kamnik–Stahovica pri velikem jezu je voznik motorja zapeljal s ceste naravnost v Kamniško Bistrico.

Tudi v večini devetih prometnih nesreč, s katerimi so se ukvarjali gorenjski policisti, so bili vpleteni motoristi ali kolesarji. »V Cerkljah na Gorenjskem, na Godešiču in v Naklem so obravnavali nesreče med kolesarji in vozniki osebnih avtomobilov. V Škofji Loki sta v dveh nesrečah sama padla kolesarja, eden od njiju je bil tudi pod vplivom alkohola. V kraju Dovje so bili v nesreči udeleženi dva motorista in avtomobil. Povzročil jo je motorist zaradi prekratke varnostne razdalje,« sporočajo s Policijske uprave Kranj.

Motoriste in kolesarje so vozili v bolnišnice. FOTO: Voranc Vogel

Včeraj ob 10.07 je v naselju Laze pri Boštanju, občina Sevnica, po poročanju republiškega centra za obveščanje padel motorist in se poškodoval. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in reševalci NMP Sevnica, da so ga oskrbeli na kraju dogodka in prepeljali v novomeško bolnišnico.