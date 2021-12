Končale so pod kolesi

Pred dnevi so policiste na območju Policijske uprave Nova Gorica obvestili o kar treh primerih bližnjega srečanja voznikov z divjadjo, zato predvsem v temnih delih dneva velja previdnost.

Na cesti Labinje–Cerkno je voznik osebnega avtomobila približno kilometer pred Cerknim povozil srno, ta je po trku zbežala v neznano. Policisti so bili obveščeni, da je na cesti zunaj naselja Hotedršica proti Godoviču voznik kombija povozil srno, ta je takoj poginila. Tudi dan prej je na isti relaciji, zunaj Hotedršice, okoli 22. ure voznik osebnega avtomobila povozil srno.

Pred dnevi ob 3.31 so tolminski policisti obravnavali še en primer na območju naselja Volarje, na glavni cesti Tolmin–Kobarid. »Po zbranih podatkih je na Volarski ravnini v osebno vozilo trčila košuta in obležala sredi vozišča. Tolminski policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico,« je pojasnil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica.

Tovrstne nesreče se pogosto dogajajo v večernih oziroma jutranjih urah.

Poudaril je, da se tovrstne nesreče pogosto dogajajo v večernih oziroma jutranjih urah. »Zato velja opozorilo vsem udeležencem v cestnem prometu, da na krajih oziroma odsekih, ki so opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo oziroma znaki, ki opozarjajo na možen prehod divjadi čez cesto, in tam, kjer so opazili divjad ali kjer cesta poteka mimo ali skozi gozdove ter travnate površine, vozijo še posebno previdno in s primerno hitrostjo,« je še dodal Dean Božnik.