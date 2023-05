Končal je v pridržanju: ne samo nad partnerico, spravil se je tudi nad policiste

Policisti so v soboto okoli 21.45 intervenirali v zasebnem prostoru. V poročilu PU Kranj pišejo, da se je 62-letni moški nedostojno vedel do svoje partnerice, ob prihodu policistov na kraj pa tudi do njih. Ker s kršitvijo ni prenehal, so bila uporabljena prisilna sredstva in odrejeno pridržali.

Zoper njega vodijo prekrškovni postopek, so še dodali.