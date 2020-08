Kombi z nemškimi oznakami, v njem večinoma Pakistanci

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v noči na četrtek na območju Kalce–Naklo ustavili kombi nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža 26 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.Osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku.Policijski postopki s 17 državljani Pakistana, šestimi državljani Bangladeša in tremi državljani Afganistana še potekajo.Slovenska policija v zadnjem času vse pogosteje poroča o ujetih tihotapcih, ki tujce prevažajo v nečloveških razmerah. V nedeljo so policisti na območju Snežnika ustavili kombi z bolgarskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 39-letni državljan Bolgarije. Ugotovili so, da v vozilu prevaža 43 tujih državljanov Pakistana in Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V petek pa so na Škofljici ustavili tovorno vozilo s španskimi registrskimi oznakami, v katerem je 41-letni španski državljan prevažal kar 53 Pakistancev