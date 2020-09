Ob 15.38 je kombinirano vozilo za prevoz denarja zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok v potok v naselju Lipe v občini Ljubljana. Ob prihodu gasilcev GB Ljubljana sta bila notri še obe osebi.



Gasilci so vozilo s pomočjo vitla zavarovali pred premikom in s pomočjo lestev pomagali osebama iz vozila. Posredovali so tudi reševalci NMP in osebi pregledali, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.