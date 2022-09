Kombi prevrnjen na streho, tri osebe poškodovane (FOTO)

Danes malo pred 3.30 je v naselju Nuskova v občini Rogašovci s cestišča zdrsnilo kombinirano vozilo in se prevrnilo na streho. Posredovali so reševalci NMP Murska Sobota in gasilci PGD Sveti Jurij, PGD Rogašovci ter PGD Nuskova.

Policisti so sporočili, da je voznik zapeljal z vozišča preko betonske škarpe in se z vozilom prevrnil na streho. Pri tem so se tri osebe lažje poškodovale. Voznik je bil pod vplivom alkohola.