Kombajn fantu odtrgal roki

Nesrečo preiskuje policija. FOTO: Jure Eržen, Delo

Kavelj ga je zadel

Neuradno naj bi 17-letni fant koruzo ročno dajal v kombajn, pri tem pa naj bi mu zagrabilo obe roki in ju potegnilo v stroj.

Izredno huda nesreča pri delu se je zgodila predvčerajšnjim zvečer ob 21.43 v Veliki vasi v občini Moravče, ko se je pri delu z delovnim strojem na njivi poškodoval mladoletnik. Kombajn mu je namreč odtrgal obe roki, je poročal republiški center za obveščanje.Neuradno naj bi 17-letni fant koruzo ročno dajal v kombajn, pri tem pa naj bi mu zagrabilo obe roki in ju potegnilo v stroj. Posredovali so gasilci PGD Velika vas in Moravče, ki so nesrečnemu fantu dajali prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, razsvetljevali kraj dogodka in pomagali reševalcem pri prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila. Domžalski reševalci pa so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.Policisti pa so sporočili, da se je nesreča zgodila pri delu na polju, kjer so se družinski člani gibali okoli stroja za mletje koruze. Dodali so, da življenje mladoletnika ni ogroženo in da vse okoliščine dogodka še preverjajo ter bodo o vseh dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.O posebno hudi poškodbi pri delu pa so poročali tudi z mariborske policijske uprave. V sredo se je ob 16.55 v enem od podjetij v Spodnjih Hočah pri delu poškodoval 25-letni skladiščnik. Pri prelaganju pločevine, ki se jo dvigne s posebnimi kavlji s pomočjo nosnega žerjava, mu je kavelj namreč zdrsnil izpod pločevine in ga zadel v obraz.»Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor, tam so ugotovili, da je utrpel posebno hudo telesno poškodbo, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Policisti bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo,« sporočajo s PU Maribor.