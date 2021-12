Komaj polnoletna, pa je grozila policistom: niso je mogli pomiriti, zato so jo pridržali

Policisti PP Slovenska Bistrica so v sredo zvečer obravnavali 27-letnega voznika, ki je zapeljal v jarek. Ugotovljeno je bilo, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa neregistrirano vozilo z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo temu vozilu. Preizkus alkoholiziranosti je odklonil, med postopkom pa on in njegova 18-letna sopotnica nista upoštevala navodil policistov, zato so bila zoper njiju uporabljena prisilna sredstva. »V postopku sta policiste tudi žalila in jim izrekla več groženj,« poroča PU Maribor.

Sopotnici je bilo za čas postopka odrejeno pridržanje (po ZNPPol), saj ni bilo mogoče na drug način zagotoviti javnega reda, vozniku pa so nadaljnjo udeležbo v prometu preprečili tako, da so mu zasegli vozilo (23. čl. ZPrCP) in ga pridržali do streznitve (24. čl. ZPrCP), saj je želel vožnjo nadaljevati z drugim vozilom.

Zoper moškega bo podan obdolžilni predlog, sopotnica pa je zaradi kršitev določil ZJRM-1 prejela plačilni nalog.