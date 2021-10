Komaj 26-letni voznik mrtev na kraju nesreče, sopotnika vrglo iz avtomobila

Današnja noč je vzela še eno mlado življenje. Ob 3.50 se je na glavni cesti med Kobaridom in Tolminom zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba na kraju podlegla telesnim poškodbam, dve pa sta bili huje poškodovani, poroča novogoriška policijska uprava.

Po dozdajšnjih ugotovitvah je 26-letni voznik (v njegovem vozilu sta bila še dva sopotnika, stara 26 in 28 let) vozil po omenjeni cesti iz smeri naselja Kamno proti Volarski ravnini. V ostrem desnem in nepreglednem ovinku na mokrem in spolzkem vozišču hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste ter stanju vozišča, ki je bilo mokro in spolzko zaradi odpadlega listja, preglednosti ter prometnim in vremenskim razmeram in svojim vozniškim sposobnostim tako, da bi vozilo ves čas obvladoval.

Sopotnika vrglo iz avtomobila

V ovinku je osebni avtomobil zaneslo levo in čez neprekinjeno ločilno črto na nasprotnosmerno vozišče in nato na bankino ob levem robu vozišča, kjer je trčil v drevo. Po trčenju je avto odbilo v gozd ob levem robu vozišča. Pri tem je 28-letnega sopotnika na zadnjem desnem sedežu vrglo iz vozila, medtem ko sta 26-letni voznik in 26-letni sopotnik ostala ukleščena v njem. Voznik (26) je na kraju nesreče podlegel hudim poškodbam, sopotnika pa sta utrpela hude poškodbe.

Sopotnika odpeljali v bolnišnico

Po nudeni zdravniški oskrbi so ju reševalci ZD Tolmin z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Pomoč policistom in reševalcem so na kraju nudili tudi gasilci PGD Tolmin in Kobarid, ki so zavarovali kraj in iz osebnega vozila z tehničnim posegom rešili ukleščeni osebi ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb.

Policija je o tragični nesreči obvestila tudi okrožno državno tožilko in preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je odredil sodno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Opravljena bo na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

Policisti prometne policije bodo podali pisno poročilo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Na cestah na Severnem Primorskem je za posledicami prometnih nesreč letos umrlo osem ljudi.