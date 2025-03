Sojenje trem očetom, Goranu Vasiću, Draganu Komjenoviću in Janu Maliću, ki imajo skupaj sedem otrok in naj bi februarja 2020 protipravno odvzeli prostost takrat 21-letnemu Leu Kocjančiču, Komjenović in Vasić pa naj bi ga tudi brutalno zbrcala in pretepla, se je nadaljevalo včeraj. Trojica naj bi se nad Koprčanom surovo izživljala, ker so ga sumili kraje skuterja z območja Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper. Vozilo je bilo last Vasićevega sina. Vasić in Komjenović sta obdolžena, da sta v sostorilstvu oškodovanca ponižujoče kaznovala in ga lahko telesno poškodovala. Pred nakupovalnim centrom...