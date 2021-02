Komaj 19-letnika dobili drogiranega za volanom?!

Sevniški policisti so nekaj pred 21. uro med kontrolo prometa v Sevnici ustavili 19-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog. Odredili so mu tudi strokovni pregled, vendar je opravljanje pregleda odklonil.



Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in napisali obdolžilni predlog, so javili iz Policijske uprave Novo mesto.

