13-letnika dobili, ko je nakradel za tisočak stvari, tudi šolske potrebščine

V trgovini trgovskega centra je varnostnik zaradi suma tatvin zadržal otroka brez staršev in o tem obvestil policijo, ti pa starše. Skupaj so ugotovili, da je 13-letnik tega dne večkrat obiskal trgovino in vsakič odnesel kakšen artikel brez plačila (šolske potrebščine, sladkarije, spominske ključke, spominske kartice, prenosnik zvočnik ipd.). Skupaj je nabral za okoli 1000evrov različnih artiklov.



Predmete so vrnili, policisti pa bodo o dogodku obvestili okrožno državno tožilstvo, so zapisali v poročilu PU Novo mesto.