V preteklem dnevu so policisti v Pomurju obravnavali štiri prometne nesreče, pišejo v poročilu Policijske uprave (PU) Murska Sobota. V vseh je nastala samo materialna škoda.



Obravnavali so tri poškodbe vozila na parkirnem prostoru in štiri povoženja divjadi, poleg tega pa še dve kaznivi dejanji, štiri kršitve javnega reda in poskus samomora.



S področja kriminalitete je bila na počivališču v Murski Soboti obravnavana tatvina nafte iz parkiranega tovornega vozila. Soboški policisti so obravnavali še kaznivo dejanje zatajitve.



Javni red je bil kršen štirikrat v zasebnih prostorih. Kršitelji so se ob intervencijah policistov pomirili.

