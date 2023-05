Kolesarka huje poškodovana v trčenju s tovornjakom

Policisti PPP Maribor so v torek obravnavali prometno nesrečo III. kategorije, do katere je okoli 15. ure prišlo na Cesti proletarskih brigad v Mariboru. V trčenju med 61-letnim voznikom tovornega vozila in 39-letne kolesarke, se je slednja huje poškodovala. Po doslej znanih informacijah ni v smrtni nevarnosti, so sporočili iz PU Maribor.