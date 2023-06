Kolesarka hudo poškodovana, padla zaradi neprilagojene hitrosti

V četrtek okoli 14.30 so Policijsko upravo Novo mesto iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo huje poškodovano žensko, ki naj bi padla s kolesom. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je do nesreče prišlo na lokalni cesti pri naselju Prevole, kjer je 55-letna voznica električnega kolesa zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad kolesom in padla.