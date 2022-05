Kolesarjem so pisali kazni

V torek so policisti pod drobnogled vzeli kolesarje, voznike motornih vozil, ki ogrožajo kolesarje, ter voznike e-skirojev. »V poostrenem nadzoru so ugotovili 87 kršitev kolesarjev, med katerimi je v dopoldanskem času na območju Policijske postaje Gorišnica izstopal kolesar, ki je vozil z 1,16 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ugotovili so tudi osem kršitev voznikov e-skirojev,« sporoča Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica Policijske uprave Maribor.

»Ugodne vremenske razmere in vse toplejši dnevi na ceste privabljajo vse več kolesarjev in voznikov e-skirojev, zato je pomembno, da tako kolesarji kot tudi vozniki e-skirojev in seveda drugi udeleženci v prometu ravnajo strpno, previdno in upoštevajo cestnoprometne predpise. Paziti moramo nase in na druge,« je dodala.