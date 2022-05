Kolesarje in skiroiste vozili v bolnišnice

Z več policijskih uprav so včeraj poročali o številnih prometnih nesrečah najbolj ranljivih udeležencev v prometu, zlasti kolesarjev in voznikov električnih skirojev. Tako se je denimo na Ptuju med vožnjo hudo poškodoval 48-letni voznik skiroja, ki je padel. Reševalci so ga odpeljali v ptujsko bolnišnico, ni pa v smrtni nevarnosti. S Policijske uprave Maribor so sporočili tudi, da iščejo neznanega voznika avta, ki je že 13. maja okoli 18.40 v bližini Gorkega ulice 48 v Mariboru trčil v kolesarja in odpeljal.

Zglasijo naj se jim tudi morebitne priče, ki so pomagale poškodovancu. Še ena nesreča s pobegom je bila v torek ob 13. uri v Gosposki ulici v Mariboru, v njej pa sta bila udeležena neznani voznik kolesa in peška. Kolesarja in morebitne priče prosijo, naj se jim javijo.

Po vsej državi potekajo aktivnosti za večjo varnost kolesarjev. FOTO: Jože Suhadolnik

V torek okoli 15.30 je v Ulici Urške Zatlerjeve v Ljubljani voznik osebnega vozila z dvorišča zapeljal na cesto, pri tem pa zaprl pot kolesarju, ki je po glavni cesti pripeljal mimo. V trčenju se je kolesar huje ranil. Reševalci so ga odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje ni ogroženo. Reševalci so poskrbeli tudi za voznico električnega skiroja, ki je istega dne, nekaj pred 19. uro, v križišču Vilharjeve in Šmartinske ulice pripeljala po kolesarski stezi in zapeljala v rdečo luč. Vanjo je trčil voznik osebnega vozila. V obeh primerih bodo policisti po vseh znanih dejstvih ustrezno ukrepali.

Na območju Žalca so policisti predsinoči odšli na kraj prometne nesreče, v kateri se je lažje poškodoval kolesar. Ta je padel zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Preizkus z alkotestom je pokazal okoli promil in pol alkohola v krvi.

Poostren nadzor

Na Policijski upravi Novo mesto so bili v torek okoli 19.30 obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči.

»Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 64-letnik kolesaril po Andrijaničevi cesti. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu je izgubil oblast nad kolesom, trčil v drog javne razsvetljave in padel,« je sporočila tiskovna predstavnica. »V zadnjih letih se je na območju PU Novo mesto povečalo število kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah. V več kot 60 odstotkih se je izkazalo, da so za nesreče odgovorni kolesarji. Med vzroki so prevladovali neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje in vožnja pod vplivom alkohola,« je še pojasnila in dodala, da vse do 18. junija po vsej državi potekajo aktivnosti za večjo varnost kolesarjev, s katerimi želijo vplivati na vse udeležence v prometu, da bi upoštevali cestnoprometne predpise.

»Policisti bomo preverjali, ali kolesarji upoštevajo prometna pravila, pozorni pa bomo tudi na kršitve voznikov motornih vozil, ki največkrat ogrožajo kolesarje zaradi neupoštevanja pravil o prednosti, nepravilnega prehitevanja in neprilagojene hitrosti. Pogosteje bomo preverjali tudi psihofizično stanje kolesarjev in drugih udeležencev. Policisti vse pozivamo k strpni vožnji in večji previdnosti na cestah,« je sklenila.