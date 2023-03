Kolesarja sta trčila, eden hudo poškodovan, policija išče priče in kolesarja

V soboto, 18. 3. 2023 okoli 16.30 je na kolesarski stezi ob Poljanski cesti v Ljubljani prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena kolesarja. Kolesarja sta trčila in padla, nato pa sta se razšla, saj poškodb nista zaznala, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.

Povzročitelj nesreče je kasneje začutil bolečine in poiskal zdravniško pomoč, kjer se je izkazalo, da je huje poškodovan. Zaradi razjasnitve okoliščin zato policisti iščejo kolesarja, ki je bil udeležen v prometni nesreči.

Gre za moškega, starega med 25 in 30 let, visoke, suhe postave, oblečen je bil v temno kolesarsko opremo, nosil je očala in kolesarsko čelado. Vozil je cestno kolo grafitno sive barve.

Kolesarja in vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči policisti naprošajo, da pokličejo na številko 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana, Grič 56, na tel. št. 01 583 88 20.