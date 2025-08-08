Kolesar zapeljal pred tovornjak, pijana voznica pa v brežino jarka

V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali pet prometnih nesreč, v katerih sta se dve osebi telesno poškodovali.

V ponedeljek je ob 6.25 v naselju Dolnja Bistrica, voznica osebnega avtomobila, zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljala z vozišča in trčila v brežino obcestnega jarka. Pri trčenju se je lahko telesno poškodovala. Preizkus alkoholiziranosti je pri voznici pokazal, da je vozila pod vplivom alkohola.

Ob 13.25 pa je v Stari Gori prišlo do trčenja med kolesarjem in voznikom tovornega vozila. Na kraju je bilo ugotovljeno, da kolesar ni upošteval prometnega znaka Ustavi in zapeljal na prednostno cesto v trenutku, ko je pravilno po prednostni cesti pripeljal voznik tovornega vozila. Pri trčenju se je kolesar lahko telesno poškodoval, sporočajo s PU Murska Sobota.