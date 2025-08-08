PU MURSKA SOBOTA

Kolesar zapeljal pred tovornjak, pijana voznica pa v brežino jarka

Pri trčenju se je kolesar lahko telesno poškodoval.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Policija.si
Fotografija je simbolična. FOTO: Policija.si

S. U.
08.08.2025 ob 14:22
08.08.2025 ob 14:23
S. U.
08.08.2025 ob 14:22
08.08.2025 ob 14:23

Čas branja: 1:05 min.

V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali pet prometnih nesreč, v katerih sta se dve osebi telesno poškodovali.

V ponedeljek je ob 6.25 v naselju Dolnja Bistrica, voznica osebnega avtomobila, zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljala z vozišča in trčila v brežino obcestnega jarka. Pri trčenju se je lahko telesno poškodovala. Preizkus alkoholiziranosti je pri voznici pokazal, da je vozila pod vplivom alkohola. 

Ob 13.25 pa je v Stari Gori prišlo do trčenja med kolesarjem in voznikom tovornega vozila. Na kraju je bilo ugotovljeno, da kolesar ni upošteval prometnega znaka Ustavi in zapeljal na prednostno cesto v trenutku, ko je pravilno po prednostni cesti pripeljal voznik tovornega vozila. Pri trčenju se je kolesar lahko telesno poškodoval, sporočajo s PU Murska Sobota.

 

