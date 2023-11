Kolesar se je huje poškodoval v trčenju z avtom

V nedeljo okoli 16. ure se je na cesti od Sostrega proti Besnici zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesar. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je kolesar vozil po nasprotnem pasu ceste in je vanj trčil voznik osebnega vozila.

V trčenju se je kolesar huje telesno poškodoval (njegovo življenje ni ogroženo), zato je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, poroča uprava za zaščito in reševanje.