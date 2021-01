V nedeljo okoli 20. ure je v Tivoliju pred mostom proti Rožni dolini padel kolesar in se huje poškodoval, poroča ljubljanska policijska uprava. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti so mu izdali plačilni nalog.



Okoli 12. ure pa je na Klopčičevi ulici v Ljubljani prav tako padla kolesarka, tudi ona zaradi hitrosti, neprilagojene razmeram, in se lažje poškodovala. Policisti so ji izdali plačilni nalog.