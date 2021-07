Kolesar pijan kot čep: poglejte, koliko je napihal

V Arclinu so policisti v četrtek dopoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je lažje poškodoval kolesar. Kot navajajo v policijskem poročilu, je do nesreče prišlo, ko je mimo kolesarja peljal voznik tovornega vozila, zaradi česar je zapeljal v desno, trčil v robnik, padel in se lažje poškodoval. Kolesar je imel v krvi dobri dve in pol promila alkohola, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: