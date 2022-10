Kolesar ni upošteval prednosti

Na kratko smo že poročali o tragični prometni nesreči, ki se je zgodila na lokalni cesti od Bivja proti Bertokom, ko sta trčila 20-letni voznik motornega kolesa in 76-letni voznik električnega kolesa. Ta je v trčenju umrl. Na kraju nesreče so bili preiskovalna sodnica, tožilka in sodni izvedenec.

Slovenske ceste so terjale novi žrtvi. FOTO: Igor Mali

Kot so dodatno sporočili s koprske policijske uprave, so jih o nesreči obvestili ob 15. uri. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka so ugotovili, da je kolesar pripeljal po kolesarski poti iz Dekanov, ki je s prometno signalizacijo označena kot neprednostna, in v križišču zapeljal na regionalno cesto proti Bertokom. Pri vključevanju ni spustil mimo 20-letnega voznika motornega kolesa, ki je vozil proti Bivju; ta je s prednjim delom vozila trčil v zadnji del kolesa. »Pri trčenju je kolesarja odbilo v levo prek smernega vozišča v obcestni jarek, kjer je zaradi poškodb umrl, motorist pa je po trčenju padel z motorja in poškodovan obležal. Motorno kolo se je odpeljalo naprej z vozišča,« pojasnjujejo na koprski policijski upravi.

Pri vključevanju ni spustil mimo motorista in ta je s prednjim delom motornega kolesa trčil v zadnji del kolesa.

Kot dodajajo, je kolesar na kraju nesreče umrl, motorista pa so odpeljali v izolsko bolnišnico. Za kolesarja je bila odrejena sodna obdukcija, za motorista pa je preiskovalna sodnica odredila strokovni pregled za mamila, zdravila in alkohol.

Z mariborske policijske uprave pa so včeraj poročali o še eni smrtni žrtvi. Iz bolnišnice so jih namreč obvestili, da je umrl 80-letni voznik mopeda, ki je bil v ponedeljek udeležen v prometni nesreči na območju Slovenske Bistrice. Takrat sta dopoldne trčila voznik osebnega avtomobila in mopedist. Gre za 13. smrtno žrtev letos na cestah PU Maribor (lani jih je bilo v tem času 19).