Kolesar na kraju podlegel poškodbam

Včeraj ob 21.37 je bil na območju naselja Gorenji Leskovec, občina Krško, pod nivojem lokalne ceste opažen neodzivni kolesar. Posredovali so reševalci NMP Sevnica in gasilci PGD Stranje. Kolesar je poškodbam na kraju podlegel, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Kronika v zadnjih 24 urah

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 120 prometnih nesreč, od tega šest nesreč z lahkimi poškodbami, v eni prometni nesreči pa je izgubila življenje ena oseba. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 49 kršitev javnega reda in miru ter 89 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 36-krat posredovali na javnih krajih in 13-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so štiri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali štiri voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli dve vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 39 tatvin, 25 vlomov, 14 poškodovanj tuje stvari, 4 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 4 ponarejanja denarja, 2 nasilji v družini, ter 1 grožnjo.