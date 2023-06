Kolesar na avtocesti, policisti so ga dobili

V soboto ob 14.15 so policisti prejeli prijavo o kolesarju pred predorom Markovec (proti Kopru). Kolesar je še pred prihodkom policistov obrnil in peljal v nasprotni smeri po hitri cesti, do izvoza za Izolo, kjer so ga policisti ustavili. 59-letnemu državljanu Italije so izrekli globo zaradi kršitev ZPrCP (vožnja po avtocesti, obračanje na avtocesti in nasprotna vožnja), so sporočili iz PU Koper.