V ponedeljek okoli 14. ure se je na Troštovi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in peška.



Kolesar je vozil v napačni smeri in se je umikal vozilu, ki je pripeljalo nasproti, zaradi česar je zapeljal na pločnik in trčil v peško.



Pri tem se je ta lažje poškodovala.



Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog, poroča PU Ljubljana.