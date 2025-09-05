PROMETNA NESREČA

Kolesar izsilil avtobus, voznik zaviral, nastradala pa potnica

Zgodilo se je na na območju Kočevja.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui

M. U.
M. U.
V sredo okoli 14. ure se je na območju Kočevja zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in kolesar, so navedli na PU Ljubljana.

Potnica padla in se poškodovala

Do prometne nesreče je prišlo, ker je kolesar odvzel prednost vozniku avtobusa. Slednji je, da bi preprečil trčenje, močno zaviral. Pri tem je v avtobusu s sedeža padla potnica in se lažje poškodovala, do trčenja med avtobusom in kolesarjem pa ni prišlo. Policisti ob tem vodijo prekrškovni postopek.

Komentarji:

