Kolesar hudo poškodovan, potem ko je zapeljal na nasprotni pas

Ob 13.38 je v naselju Šempeter pri Gorici v občini Šempeter-Vrtojba kolesar na glavni cesti s kolesom zavil na nasprotni vozni pas ter trčil v osebni avto. Reševalci so ga hudo poškodovanega prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Gasilci iz JZGRD GE Nova Gorica so nudili pomoč reševalcem in policistom ter zavarovali kraj dogodka, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

