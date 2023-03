Kolesar (73) odpeljan v zdravstveno ustanovo

Škofjeloški policisti so včeraj okoli 13.30 obravnavali kolesarja (73), ki je med vožnjo po klancu navzdol, na cesti Lučine-Gorenja vas padel in se telesno poškodoval. Okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost. Z reševalnim vozilom je bil prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek, še sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je sicer na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 82 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 34: šest s področja kriminalitete; osem s področja prometne varnosti, od tega o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in o dveh z materialno škodo, policisti so zasegli en avtomobil; šest s področja javnega reda in miru; od tega dva o kršitvah na javnem kraju; sedem o dogodkih, od tega o dveh požarih in o povoženi divjadi.