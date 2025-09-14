Kolesar (42) sam padel, z njim je hudo

Včeraj ob 11.56 so bili obveščeni, da se je v naselju Bresnica zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja. Policisti PP Ormož so z ogledom ugotovili, da je 42-letni kolesar med vožnjo skozi naselje Bresnica zaradi neprilagojene hitrosti sam padel ter se hudo telesno poškodoval, utrpel je poškodbo leve roke in vratne hrbtenice. Izdan mu je bil plačilni nalog, sporočajo s PU Maribor.