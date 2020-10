Kolesar (33) povzročil prometno nesrečo in peš pobegnil

V ponedeljek ob 15.40 je bila policija obveščena o prometni nesreči. Kolesar (33) je zapeljal na Kidričevo ulico v trenutku, ko je z njegove leve strani pripeljala 21-letna voznica avtomobila. Kolesar je trčil v prednji odbijač osebnega avtomobila. Po nezgodi se ni ustavil in je peš odšel v smeri Gregorčičeve ulice. Vozil je pod vplivom drog Policisti postaje PP Nova Gorica so kolesarja izsledili v Novi Gorici in mu odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat hitrega testa je bil pozitiven na prepovedano drogo (kanabis), zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, a ga je odklonil.



V času postopka kolesar ni uporabljal zaščitne maske. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog zaradi več kršitev zakona o pravilih cestnega prometa in kršitve zakona o nalezljivih boleznih.