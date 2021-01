Kolega je zabodel v jedilnici

Zgodilo se je v Kranju. FOTOgrafiji: Boštjan Fon

Nasilje v zavetišču na Jesenicah

Pred dvema letoma in pol se je v jeseniškem centru za brezdomce zgodil pretep. Za posledicami udarcev in brc je umrl Matevž Muzga Potočnik. Trojica storilcev je bila kmalu izsledena. Alen Lović je dejanje priznal in prejel kazen sedmih let zapora. Zakonca Gloria in Franc Kleindienst pa sta trdila, da s tem dejanjem nimata nič, a so ju na laž postavile analize oblačil na pokojniku. Sodišče je Francu prisodilo osem let in pol zapora, njegovi ženi pa leto in pol manjšo kazen, sodbo je lani potrdilo višje sodišče.

Policijsko sporočilo je pred dnevi skopo poročalo: »Kranjski kriminalisti so včeraj obravnavali spor med dvema osebama in povzročitev telesnih poškodb pri eni od njiju. Moški je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo. Postopek še poteka.« Izvedeli smo, da je bilo med sporom uporabljeno hladno orožje, po dogodku so enega udeleženca odpeljali v kirurško dvorano, drugega pa v pripor.Zgodilo se je v kranjskem zavetišču za brezdomce na Sejmišču. Na vhodnih vratih je obvestilo, da imajo v notranjosti obolelega za koronavirusom. Uporabnikom je tako naloženo, da se naj zadržujejo po sobah, naj ne zapuščajo prostorov, uporabljajo zaščitna sredstva, v jedilnici sta lahko naenkrat le dva ter naj vzdržujejo higieno. Medtem ko smo še enkrat zaman pritisnili na zvonec, nam je ena od uporabnic zavetišča, ki je pokukala iz svoje sobe, navrgla: »Kaj eden, vsi v zavetišču imamo korono. Bolje, da ne vstopate.«Nad domovanjem brezdomcev je še Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Tam o incidentu s hladnim orožjem nadstropje nižje niso vedeli nič.V zavetišču prebiva sedemnajst moških uporabnikov in tri ženske uporabnice. Ena od njih naj bi bila že v ponedeljek žrtev 70-letnega, ki je trenutno v bolnišnici. »Z vso silo jo je brcnil v hrbet, kar tako, brez razloga,« nam je povedal eden od stanovalcev in dodal: »A. M. ima težave sam s sabo in potem to prenese še na druge. Včasih, tudi tokrat, je v zavetišče v tetrapaku, kjer je drugače mleko, prinesel pijačo in jo skril pod stopnice. Morda se mu je zaradi tega začelo spet dogajati.«Kako se je zgodil incident? »Ne vemo točno, je pa rekel kolega, ki je videl, ko so šli reševalci, da je A. M. imel poškodovan trebuh. Zgodilo se je zgoraj v jedilnici.« Izvedeli smo še, da naj bi bil v istem prostoru tudi 58-letni»Najbrž je hotel kaj v miru pojesti. Takrat je prišel A. M. in mu začel težiti. Izbruhnil je prepir. S. T. je potegnil nož in zabodel A. M.,« so nam še pojasnili uporabniki zavetišča. Poskušali smo govoriti tudi z vodjo zavetišča, a ga nismo dobili.