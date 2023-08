Kokain je diler skril v lonec z rožami

Avstrijska policija je po komaj nekaj tednih objavila novico o prijetju novega slovenskega preprodajalca mamil, ki jih v Avstriji prodajajo po višjih cenah kot na naši strani Alp. Toda lonec gre tolikokrat po vodo, dokler ne poči; v primeru 40-letnika iz Slovenije pa je policija postala pozorna nanj in na njegove rabote v Beljaku, ko jih je nekdo anonimno opozoril na slovenskega dilerja.

»Osumljeni prihaja z Vrhnike, doslej ga še nismo obravnavali,« je podrobnosti za Slovenske novice pojasnila inšpektorica Lisa Sandrieser iz policije avstrijske Koroške.

Lisa Sandrieser je razkrila, da 40-letnik prihaja z Vrhnike. FOTO: Policija

Policiste je nekdo anonimno opozoril na slovenskega dilerja.

Konoplja, heroin in kokain

Kot navajajo kriminalisti avstrijske Koroške, so po prijavi začeli obširna poizvedovanja glede Slovenca, ki je severnim sosedom ponujal konopljo, pa tudi heroin in kokain. Kot so pojasnili, so Vrhničana opazovali, ko je 22. julija letos na posestvu 24-letne ženske iz Beljaka odložil paket kokaina kar v lonec z rožami. Nato je sledil nenavaden obrat, saj sta Slovenec in Beljačanka skupaj zapustila posestvo – a malce pozneje je v lonec po paket droge prišla 69-letna mama prej omenjene 24-letnice. Takrat so policisti stopili v akcijo in aretirali mamo, hčer ter Vrhničana.

Paketek je pustil v rožah. FOTO: getty Images

Sledila je policijska preiskava posestva, ki je navrgla več najdb: poleg kokaina v cvetličnem loncu so med preiskavo posesti našli še heroin ter nasad konoplje, pa tudi več sto evrov gotovine. Prav tako so podrobno preiskali avtomobil Vrhničana. V njem so našli še en paket kokaina in gotovino. Skupaj so zasegli za več tisoč evrov prepovedanih mamil, navajajo policisti, ki so po preiskavi na prostost spustili zgolj obe ženski. Vrhničan je bil po prijetju nameščen v celovški pripor, kjer bo najverjetneje ostal do sojenja, verjetno pa tudi na prestajanju morebitne zaporne kazni, ki jo lahko pričakuje onstran Karavank.