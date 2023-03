Koga moti radgonska trgovina Lidl?

Potem ko so policisti, pirotehniki in vodniki službenih psov s svojimi štirinožnimi sodelavci, že v petek, 3. marca, zjutraj in dopoldan že dodobra »zasedli« območje »Trgovske cone« v Gornji Radgoni, kjer so trgovski centri Tuš, Eurospin, Lidl ..., se je nekaj podobnega pripetilo tudi danes popoldan. In enako kot pred dnevi je tudi tokrat šlo za lažni preplah v trgovini in okolici Lidla na Ljutomerski ulici v Gornji Radgoni, in niso redki tisti, ki se sprašujejo, komu je »na poti radgonski Lidl«?

»Policisti PU Murska Sobota smo bili danes malo pred 16. uro obveščeni, da so zaposleni ene izmed trgovin na območju Policijske postaje Gornja Radgona našli sumljiv predmet.« Policisti so takoj odšli na kraj in ga zavarovali ter preprečili dostop do objekta, pred tem pa izvedli evakuacijo zaposlenih in obiskovalcev. Na kraju so nato s pomočjo policijskih psov za iskanje eksplozivnih naprav in bombnih tehnikov opravili pregled zgradbe z okolico ter najdenega sumljivega predmeta. Ugotovljeno je bilo, da ne gre za eksplozivno napravo.

»Policisti ob tem opozarjajo, da najditelji sumljivih predmetov, za katere obstaja najmanjša možnost, da gre za eksplozivno napravo, teh ne premikajo ali prenašajo, ampak o najdbi sumljivega predmeta obvestijo pristojne s klicem na telefonsko številko 112 ali 113,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.