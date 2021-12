Ko so videli, kaj ženska počne, so takoj poklicali policijo

Policiste postaje Krško so v sredo okoli 20. ure obvestili o nevarni vožnji. V poročilu pišejo, da naj bi voznica z osebnim avtomobilom vijugala po vozišču, povzročila prometno nesrečo in nadaljevala vožnjo.

Na podlagi opisa vozila so jo izsledili in ustavili. Opravili so ogled in ugotovili, da je 48-letna kršiteljica v Brestanici v krožnem križišču izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave.

Povzročiteljica, ki se v nesreči ni poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,42 miligrama alkohola (0,9 g/kg), pišejo v poročilu novomeške policijske uprave.

Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.