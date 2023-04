Ko so videli, kaj počne v središču Ljubljane, so takoj poklicali policijo

V petek okoli 14.30 so bili policisti obveščeni o drzni tatvini v centru Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da je osumljenec pristopil do oškodovanke in ji iz nahrbtnika odtujil denarnico. Njegovo početje so opazili drugi prisotni in so ga zadržali do prihoda policistov.

»23-letniku je bila za nujen čas odvzeta prostost, zoper njega pa bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo,« so sporočili iz PU Ljubljana.