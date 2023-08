Ko so se vrnili z dopusta, jih je doma pričakala prazna hiša. Vlomilci odnesli orožje, zlatnino in denar

Policisti PP Slovenska Bistrica obravnavajo vlom v stanovanjsko hišo, kar so lastniki ugotovili ob vrnitvi z dopusta. Z opravljenim ogledom je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec vlomil skozi okno, ki je bilo sicer priprto na nagib. V notranjosti je odtujil tri lovske puške, zračno puško, strelivo, zlatnino in gotovino. Skupna materialna škoda po nestrokovni oceni znaša približno 16.000 evrov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in druge ukrepe za preiskovanje kaznivega dejanja.

Poziv k previdnemu ravnanju

Policisti še vedno opozarjajo oziroma pozivajo, da je treba v povezavi z odpravljanjem posledic neurij in poplav ravnati samozaščitno v skladu z možnostmi, predvsem na objektih, ki so trenutno izpraznjeni ali občasno brez nadzora, saj lahko pride do tatvin, kraj ali vlomov na prizadetih območjih. Tudi policisti bodo s svojo prisotnostjo še naprej preventivno delovali prav z namenom zavarovanja premoženja in preprečevanja morebitnih kaznivih dejanj ali drugih negativnih pojavov.

Če opazite karkoli sumljivega, o tem obvestite najbližjo policijsko postajo ali takoj pokličite na 113.

Na nekaterih območjih po Sloveniji je policija namreč že zabeležila nekaj tatvin in vlomov, prav tako so bila opažena vozila oziroma osebe, ki bi si lahko ogledovala območja s takšnimi nameni. Zaradi tega vse pozivajo, da če kdorkoli opazi sumljive osebe ali vozila, da so pozorni na njihov osebni opis, si po možnosti zapomni oziroma zapiše registrsko številko ali druge posebne značilnosti ter o tem obvesti najbližjo policijsko postajo ali to sporoči na telefonsko številko 113.