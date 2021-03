Ko so odšli vnuki, so odjeknili streli: »Nekdo se je grozno zadrl«

V ponedeljek se je v Šentvid pri Grobelnem zgodila še ena v nizu grozljivih družinskih tragedij, ki zadnje čase pretresajo Slovenijo. Stanko (61) je najprej sodil svoji dolgoletni partnerici Zdenki (57), nato še sebi. Ko so na prizorišče prihiteli policisti v neprebojnih jopičih in helikopter, je bil še živ, a pomoči mu ni bilo več.



Streli so odjeknili okoli 17. ure. »Slišala sem, da se je nekdo grozno zadrl,« pripoveduje ena od sosed Zdenke, ki je padla pod streli na vrtu, kjer je nedolgo pred smrtjo še pazila vnuke.

Kaj je privedlo do prilivanja krvi in zakaj je imel Stanko doma pištolo, lahko preberete v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: