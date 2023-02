Ko jih ni bilo doma, je zagorelo: gasilci vdrli v stanovanje in naleteli na takšen prizor (FOTO)

Logaške gasilce so v petek zgodaj zjutraj namesto budilk prebudili pozivniki. Ob 5.07 je v Pavšičevi ulici v Logatcu v kopalnici stanovanja v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe zagorel pralni stroj, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Stanovalcev ni bilo doma, zato so gasilci PGD Dolnji Logatec s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja in požar pogasili. Iznesli so goreči material, prezračili prostore, izmerili prisotnost nevarnih plinov in objekt preventivno pregledali.

Kot so na facebooku sporočili gasilci, so ob prihodu v stanovanjski blok v petem nadstropju bloka zaznali močan bel dim in povišane vrednosti strupenih plinov CO in CO2. Dim je izhajal iz prezračevalnega jaška. »K sreči je bil dim dovolj zgodaj opažen, sicer bi se današnji dan lahko začel precej bolj tragično,« so še dodali.