Ko je v globini dveh metrov čistil vodovodno cev, se je nanj vsul gramoz

V Belem, na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, so policisti obravnavali nesrečo pri delu. Na 55-letnega delavca, ki je v globini približno dveh metrov, čistil vodovodno cev, se je vsul gramoz. Hudo poškodovanega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico in nato s helikopterjem v UKC Ljubljana.

Preiskava o vzroku nesreče še poteka.