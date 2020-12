Umrl je legendarni Mojmir Sepe

V četrtek se je za vedno poslovil skladatelj, dirigent, aranžer in pianist Mojmir Sepe, poroča RTV Sloveniija. Star je bil 90 let. Mnogi se ga spominjajo po hitih, kot so Zemlja pleše, Poletna noč, Med iskrenimi ljudmi in številnimi drugimi pesmi. Poročen je bil s pevko Majdo Sepe (umrla leta 2006). V zakonu se jima je rodila Polona, režiserka in scenaristka, ki pa je žal tudi že