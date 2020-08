Ko je stopil z avtobusa, so ga obstopili

V nedeljo okrog 12.30 je na Fernetičih 36-letni državljan Romunije, ki je z avtobusom potoval iz Italije proti Romuniji, prijavil drzno tatvino. Policistom je pojasnil, da so, ko je stopil iz avtobusa, do njega prišli trije moški, ki so se predstavili kot uslužbenci prevoznika. Zahtevali so pregled avtobusne karte. Ko je vzel denarnico, da bi jim pokazal karto, so mu denarnico odvzeli, iz nje vzeli 450 evrov, zatem pa so mu jo vrnili prazno. Dodali so, da bodo pregledali karto, če je z njo vse v redu, pa da mu bodo denar vrnili, nato pa so odšli.



Zadeva se intenzivno preiskuje, so sporočili iz PU Koper.