Ko ga je zalotil v hiši na območju Goriških brd, je takoj poklical policijo

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so se odzvali na prijavo občana, ki je na območju Goriških brd v hiši zalotil neznanca. Ugotovili so, da pri sebi nima nobenih dokumentov.

Sledi kazenska ovadba, dobil je tudi plačilni nalog

V postopku ugotavljanja identitete pa je bilo ugotovljeno, da gre za 44-letnega državljana Bolgarije, ki je dan pred tem v Italiji odvzel motorno vozilo in se prek državne meje z njim pripeljal v Slovenijo oziroma Goriška brda, kjer pa se mu je vozilo pokvarilo, zaradi česar ga je pustil v enem od tamkajšnjih vinogradov. Sledi kazenska ovadba, zaradi nedovoljenega vstopa v Slovenijo pa so mu izdali tudi plačilni nalog. Odvzeto vozilo so policisti vrnili lastniku.