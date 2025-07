Kmetu sredi noči ukradli traktor, policija zdaj razkrinkala storilca

Vse kaže, da je nepridipravu, ki je sredi julija ukradel traktor z 16-tonskim cepilcem za drva, zmanjkalo sreče. Policisti so po temeljiti preiskavi uspeli razvozlati skrivnostno tatvino in lastniku vrniti dragoceno kmetijsko opremo, poroča novogoriška policijska uprava.

Sredi julija 2025 je Idrijčan prijavil nenavadno tatvino – iz njegovega kozolca ob cesti je nekdo ponoči odpeljal neregistriran traktor znamke Antonio Carraro Tigrone. Na njem je bil nameščen tudi ogromen, 16-tonski cepilec za drva.

Idrijski policisti so nemudoma zavihali rokave. Z zbiranjem obvestil in s pomočjo kriminalistov so prišli na sled osumljencu – 42-letniku z Gorenjske.

V sredo so policisti PU Kranj opravili hišno preiskavo pri osumljencu. Našli so ukradeni traktor, cepilec za drva in še dve odtujeni pnevmatiki za kosilnico.

Po zaključenem postopku so vsi predmeti že vrnjeni zakonitemu lastniku. Zoper 42-letnika sledi kazenska ovadba zaradi tatvine po 204. členu Kazenskega zakonika.

Policija poziva k previdnosti

Ob tem policija opozarja: »Ne puščajte traktorjev odklenjenih in brez nadzora!« Lastnikom svetujejo uporabo alarmnih sistemov, GPS sledilcev in zaklepanje strojev v varovane prostore. Tatvine kmetijske mehanizacije so pogoste, vendar jih je z nekaj previdnosti mogoče preprečiti.

Če kljub vsemu pride do tatvine, ne odlašajte – nemudoma obvestite policijo. Nikar ne poskušajte storilca prijeti sami!