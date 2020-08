V petek ponoči so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je moški pri vlomu v hlev zalotil 50-letnika. Ta je sicer poskušal zbežati, a ga je lastnik dohitel in zadržal do prihoda policistov.



Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 50-letnik vlomil v hlev in iz njega odtujil posodo z gorivom. Povzročil je za okoli 500 evrov škode. Zoper njega bo na pristojno tožilstvo podana kazenska ovadba.